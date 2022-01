Na altura em que escrevo, não sei ainda de se o tribunal de Melbourne autoriza Novak Djokovic a entrar na Austrália e disputar o Australian Open.Independentemente do desfecho, fica a atitude, que foi a de desafiar a exigência de vacina para poder ser admitido no país.O estatuto de estrela mundial do desporto implica ser obrigado a, dentro e fora do campo, dar sempre o exemplo, como atleta e como cidadão.