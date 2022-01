Espero que o Ruben Amorim tenha visto o jogo do Southampton contra o Manchester City, que antecedeu o percalço bracarense. Os homens de Southampton, no papel muito inferiores ao seu adversário, montaram uma estratégia da aranha, muito simples de sintetizar. Blocos baixos, pouco espaço para o adversário, muita pressão sobre o portador e exploração rápida do contra-ataque.