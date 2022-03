A indisponibilidade de Pote e Feddal por razões físicas e a disciplina que se abateu sobre Palhinha, Sarabia e Tabata, revelaram, no jogo de sábado contra o Marítimo, quão curta é a manta do Sporting. No final do jogo, Amorim tinha no banco o Vinagre, o Esgaio e o jovem Essugo. Claramente pouca artilharia para derrubar a muralha madeirense, agarrada a um ponto que lhe caiu dos céus.