Todos os sportinguistas estão insatisfeitos com os últimos resultados. Mais do que o Benfica ganhar em Alvalade, o que me dói sempre, foi o Sporting quem se pôs a jeito para perder o jogo, e no Porto não conseguiu manter um nível exibicional que lhe permitisse discutir a eliminatória.



Resultado, o Sporting perdeu mal dois jogos com adversários diretos.









Ver comentários