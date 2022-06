O Sporting e duas das suas claques fumaram o cachimbo da paz e para a próxima época vamos voltar a vê-las na Curva Sul do Estádio José Alvalade.Do que depreendo do protocolo assinado, acabou-se a traficância de bilhetes e a repartição do dinheiro das quotas.



Faço votos que este período de reflexão tenha servido para assentar ideias e que doravante as claques façam aquilo para que nos longínquos anos oitenta foram criadas: apoiar sempre as equipas e animar a festa do desporto.









Ver comentários