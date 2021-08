Não há vida mais ingrata num plantel de futebol do que a de um guarda-redes suplente. Ao contrário do que acontece com os seus colegas de campo, só entra em jogo por circunstâncias extremas e, por via de regra, passa grandes secas no banco.Este caderno de encargos é, no mínimo, desmotivador e pode muito bem comprometer carreiras desportivas.