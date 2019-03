O Atlético de Madrid quer ganhar (bom) dinheiro por cima do Sporting.

Indispõe-me esta súbita proatividade do Atlético de Madrid, na tentativa de resolver o caso do Gelson; ele é jogadores para a troca, ele é pressa, ele é vontade.Não engana ninguém, esta mudança de atitude; o At. Madrid quer vender o Gelson, para o Mónaco ou para o Arsenal e, qualquer destes ...