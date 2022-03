Já sabemos que o nosso selecionador nacional não é partidário de inventar, nem arriscar. Segue fiel ao seu padrão de jogo e aos jogadores que, na sua opinião, melhor o interpretam.Esta convocatória para o play-off de qualificação para o Campeonato do Mundo que se vai disputar no Qatar na parte final do ano foi, por isso, previsível.