Estão convocadas eleições no Sporting, para 5 de março. Que se saiba, dois sócios, fazendo uso do seu indeclinável direito, vão avançar. No Sporting, os sufrágios costumam ser muito concorridos, e são o espelho da vitalidade democrática do clube e da sua vivência pelos sócios.É preferível ter candidatos, mesmo que digam asneiras, do que ganhar por falta de comparência.