Bruno Lage

Ando fascinado com o protagonismo que os media agora dão à figura do treinador do Benfica, transformado em produto de marketing superstar, tão ao gosto do promocionalismo crónico, que prima na Luz.Sem tirar os méritos a quem os merece, no balanço final, não se podem excluir as boleias das quatro últimas jornadas fora e as fragilidades táticas das eliminações da Taça de Portugal e Liga Europa.