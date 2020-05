Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Esta reprise do nosso futebol aparece acompanhada de imbróglios com nós difíceis de desatar. O Marítimo impugnou a classificação da II Liga, com o altruísmo típico de certas mentalidades e o Cova da Piedade prepara-se para o secundar.Ao que parece, a decisão sobre quem sobe e quem desce foi tomada pela direção da Liga, sem comprometer antecipadamente todos os clubes e o resultado desta candura está à vista, ou seja, caos total e uma contestação generalizada à pessoa do presidente.