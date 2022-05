Está em curso um empréstimo obrigacionista do Benfica, até 40 M€, com juro de 4,6%. O FC Porto pediu ao mercado 50 M€, com remuneração de 5,25%, e o Sporting 40 M€, à mesma taxa.



Estão todos no mesmo barco, precisam de dinheiro e só o encontram pagando bem acima de outros produtos disponíveis. É um círculo vicioso, os clubes esgotaram outras fontes de financiamento e endividam-se a juros elevados para pagar outras emissões.









Ver comentários