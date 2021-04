As equipas do Funchal ocupam o fundo da tabela e estão em risco de despromoção. Situação nunca vista, para quem há poucos anos lutava pelos lugares europeus. Em tempos não muito recuados, o Funchal tinha três equipas na Primeira Liga, o que só acontecia com Lisboa.O que aconteceu então, que provocou este colapso? Pode pensar-se numa conjunção astral adversa, que atacou Marítimo e Nacional em simultâ...