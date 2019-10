Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As claques são teoricamente a expressão mais sublime de genuíno amor clubista. Estar sempre próximo da sua equipa, apoiá-la nos bons e maus momentos, incentivá-la quando é preciso, é uma perspetiva exaltante, sintetizada brilhantemente no kop dos adeptos do Liverpool, "you’ll never walk alone".A realidade, porém, tem evoluído para modelos bem diferentes. Muito por culpa da falta de clarividência de alguns ... < br />