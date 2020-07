Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quarta-feira subiram ao relvado do Estádio do Dragão rapazes vestidos de verde e branco que, há um par de meses, jogavam nos sub-23 e até nos juniores. Para muitos terá sido a primeira vez que conheceram o frisson de um dérbi.O Sporting enviou um exército de sonhos, uns capitães da areia da era digital, jovens confrontados com dimensões competitivas que porventura só tinham visto na PlayStation.O que a aposta ...