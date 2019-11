Há petróleo na Luz?

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os jornais anunciaram uma OPA parcial, por parte do Benfica, às ações fora do universo do clube, ao preço de 5 euros. Esse preço provocou um disparo da mesma.Tenho estranhado o silêncio da comunicação social sobre a singular operação, porque não fica claro para que é que o Benfica precisa de reforçar a maioria da SAD, bem como o que quer fazer com o pacote de ações.< br />