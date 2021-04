Ainda não sei se o amotinamento da Superliga foi um fracasso estratégico ou um brilhante balão de ensaio. Seja como for, desenganem-se aqueles que pensam que a UEFA empalmou os insurgentes e recuperou as rédeas do sistema.Depois da Superliga, mesmo fracassada, nada será como dantes, porque, na sua essência, esta refletia uma preocupação que não se esvaiu, ou seja, em épocas de vacas magras, como financiar o futebol,...