Lembro-me sempre do Alan Ruiz pelas piores razões. Agora, os media noticiam que foi preso na Argentina, por se ter envolvido numa zaragata das antigas, num restaurante.É pena que Alan Ruiz empregue a sua energia em coisas que não deve, porque no período em que esteve ao serviço do Sporting o que mais ressaltava era a vagareza que punha em campo.< br />