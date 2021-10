O resultado que se registou na votação do passado sábado na assembleia-geral repetida do Sporting foi absolutamente conclusivo, no sentido de os sócios rejeitarem categoricamente desestabilizações.Foi uma vitória do clube, porque a massa associativa deu provas de grande vitalidade. Foi, também, uma vitória para Frederico Varandas, que alcançou um score inédito no seu mandato.