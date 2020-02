Man in the black*

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As ligas profissionais de futebol são hoje realidades desportivas e sobretudo comerciais, que se sobrepõem aos próprios clubes que as integram.A Premier League é hoje um negócio à escala mundial, com notoriedade e identidade próprias, sobretudo a partir do momento em que se centralizou a negociação dos direitos televisivos.À semelhança da NBA (liga norte-americana de basquebol) e do ATP (circuito mundial ...