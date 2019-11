Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Toda a gente fala da Cindy Álvarez, mas pouca se preocupa com o Matheus Uribe, jogador do Futebol Clube do Porto.E, contudo, sobrou para ele. Não só, com toda a probabilidade, teve de pagar a festa de anos da mulher, onde nada foi poupado, como se teve de se expor à disciplina horária do Porto, porque a tonta da consorte inundava a rede social Instagram de fotos em cima da (des)hora.< br />