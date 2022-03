À semelhança do que aconteceu, na época passada, com a Covid, o Benfica, este ano, mantém a sua dialética desculpista, desta vez alicerçada nos erros de arbitragem, VAR incluído.Concedo que a vista grossa que se fez de uma descarada mão na bola teria provavelmente ditado um resultado diferente no jogo do Benfica contra o Vizela, mas a explicação do insucesso registado durante a jornada do campeonato em curso deveria, com mais honestidade intelectual, ser procurada noutras causas que não a arbitragem.