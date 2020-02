Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Podence foi vendido pelo Olympiacos ao Wolverhampton, por 20 milhões de euros. Olho de Nuno Espírito Santo, porque o jogador, rápido nas transições e fulgurante no confronto individual, se encaixa, que nem uma luva, no seu sistema tático.Podence foi um dos atletas que, na ressaca de Alcochete, rescindiu com o Sporting e foi jogar para a Grécia; na janela de janeiro, acabou por se selar o acordo possível com o Olympiacos e o Sporting ... < br />