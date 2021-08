O Sporting que, no passado sábado, jogou em Famalicão não foi a equipa que ganhou o campeonato na última temporada. Encarou o jogo com alguma displicência, convencida que o golo acabava por aparecer, mau grado a tenaz resistência do adversário, e que o síndrome da estrelinha iria prevalecer.A realidade, infelizmente, foi outra, e a humildade com que o Sporting pintou o seu título apareceu desbotada, com tons mistos de sobranceria e acomodação.