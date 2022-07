Compreendo o racional da saída de Francisco Conceição para o Ajax. Numa equipa de futebol, ser filho do treinador deve ser dos estatutos mais incómodos, sempre sujeito à dúvida permanente do favoritismo. Depois, estamos perante um jogador com um grau de utilização baixo, frequentemente usado quando a equipa estava em dificuldades, com a carga acrescida de ter de virar o resultado.









