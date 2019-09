O miúdo de 10 anos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Das tristes imagens dos confrontos, que apassou, ocorridos nas bancadas de Alvalade no jogo com o RioAve, na passada quinta-feira, nenhuma me incomodou mais, do que a do miúdo de 10 anos - ao que dizem - completamente perdido a chorar, ao ver o seu irmão, envolvido numa cena de pancadaria.O miúdo envergava a camisola verde e branca, era portanto um adepto do Sporting, e foi sujeito a um transe impróprio para a sua idade e indigno em qualquer ... < br />