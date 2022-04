A 11 de fevereiro deste ano, jogou-se no Dragão um Porto-Sporting de má memória.



Todos se lembrarão dos tristes confrontos no final do jogo e, sobretudo, a inusitada situação de haver assistentes técnicos, apanha-bolas e stewards, a agredir jogadores da equipa visitante. Tudo em direto e ao vivo, para consternação dos milhões de espectadores.









