Há meia dúzia de anos, ninguém, no seu perfeito juízo, arriscaria vaticinar que o Casa Pia Atlético Clube poderia, num futuro breve, estar a bater à porta da divisão principal do futebol português.



Esta surpresa não acontece por acaso. As gentes do Casa Pia souberem modernizar-se, constituíram uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD), escolheram parceiros credíveis e o resultado está à vista.









