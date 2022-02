Se o FC Porto ganhar este campeonato, ele ficará indissociavelmente ligado à arbitragem de João Pinheiro, no dérbi de sexta-feira. É pena que um árbitro tão esclarecido do ponto de vista técnico, vacile disciplinarmente em função do ambiente.É sabido que o FC Porto organiza dentro e fora do campo uma coreografia de intimidação, visando, entre outras coisas, condicionar a atuação do árbitro.