Na sexta-feira, no jogo do B SAD com o Aves, foram Silvestre Varela mais 21, tal a forma como se destacou dos demais, mesmo já no declínio da sua carreira.Silvestre era jogador do Sporting, estava emprestado ao Estrela da Amadora e um iluminado, dos muitos que passaram por Alvalade, dispensou-o. O Porto, que nestas coisas é mais clarividente, agarrou o jogador e fez dele campeão e internacional. Quem não se lembra do golo contra a Dinamarca, no Europeu ...