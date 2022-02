Às vezes a vertigem da janela de transferências tem desfechos imprevistos. Tiago Tomás foi descoberto por Rúben Amorim nos sub-23 e trazido para a equipa principal do Sporting. À falta de outro avançado, TT ocupou, a tempo inteiro, a linha dianteira até à vinda de Paulinho. Por conseguinte, muito do título conquistado no ano passado carrega o seu suor e o seu empenho.