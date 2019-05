O desejo do visconde de Alvalade fica realizado.

A conquista pela equipa de futsal do Sporting, do título de campeão europeu, foi o trigésimo quarto, do historial de clube.É um palmarés muito rico, tanto mais que foram ganhos em diversas modalidades (futebol, hóquei, atletismo, andebol, judo, e agora futsal), realçando o ecletismo, que singulariza o clube. O ...