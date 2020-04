Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Curioso, isto de ser português! Povo da lágrima, da melancolia e do pessimismo… Do fado, no fundo. Da desordem e indisciplina, dizem alguns. Por outro lado, povo da luta, da conquista e da resistência… Dos Descobrimentos. Povo do mundo e para o mundo. Da cobiça e da inveja, dizem alguns.Curiosa, esta dicotomia. Será que é esta especificidade que nos faz diferentes?! Sofridos e destemidos, e por isso peculiares?! Resilientes! Crise?! ...