Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No xadrez, a torre é uma peça de enorme importância estratégica e tática. A principal função da torre é proteger o rei, a peça mais importante do xadrez e cuja captura significa o fim do jogo. Trocar a posição da torre com o rei no xadrez diz-se ‘rocar’. Daí a expressão ‘sem rei nem roque’, significando situação difícil do jogo, já sem torre e talvez sem rei....