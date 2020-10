PJ, 75 anos

A Polícia Judiciária comemorou 75 anos de existência no dia 20 de outubro. 75 anos a prestigiar e dignificar o País e a Justiça, contribuindo para a legalidade democrática e para a garantia do Estado de Direito.O evento foi assinalado em sessão solene, onde estiveram presentes o Presidente da República, o primeiro-ministro e a ministra da Justiça. O Presidente da República condecorou a Polícia Judiciária com a Ordem Infante D. Henrique, agraciamento que muito honra e orgulha, algo que há muito era justo e merecido."Portugal precisa de uma PJ que possa estar sempre em condições de cumprir a sua missão, necessitando de ter meios capazes, operacionais e eficazes." Estas foram as palavras do Presidente da República, que subscrevemos totalmente.De facto, o País precisa da PJ, de uma PJ forte, ativa e capaz. Com muito agrado também, a ministra da Justiça anunciou as novas instalações para a PJ de Braga e Faro, há muito esperado com toda a urgência.Faltou no entanto algo fundamental… A ministra da Justiça não anunciou as negociações para regulamentação do Estatuto Profissional da Polícia Judiciária, cuja falta compromete a imensa verdade afirmada pelo Presidente da República.