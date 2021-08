Artes divinatórias

A pergunta do Grupo Parlamentar do PCP ao Governo em 23.7.2021 sobre a regulamentação do Estatuto Profissional da PJ, a fim de saber que medidas foram tomadas em matéria de aprovação da regulamentação prevista nesse diploma, o Gabinete da Ministra da Justiça respondeu, citando, que o MJ encontra-se a desenvolver a tarefa de elaboração e aprovação da regulamentação da Lei Orgânica e do Estatuto Profissional da PJ.Que encontra-se em negociação com as estruturas representativas dos trabalhadores a portaria reguladora da avaliação dos trabalhadores das carreiras especiais da PJ. Etc.