Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há dez anos atrás. Quantos você ainda vê todo o dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados para sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você?" - letra da música A Lista, de músico brasileiro.Canção que retrata a importância dos nossos atos durante a vida, dos sonhos e projetos que ficam por realizar e das pessoas que nela deixámos para trás. Realça a responsabilidade de cada um em tudo isso, no que conseguimos preservar e cuidar, ou não.