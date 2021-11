A senhora ministra da Justiça disse em declarações à imprensa que não fará parte do próximo Governo se o PS ganhar as eleições. Referiu que importa "dar lugar a outras pessoas, que o seu lugar não é este, que a sua profissão é outra".Ora, nós, ASFIC/PJ, associação sindical que representa os investigadores criminais da Polícia Judiciária, declaramos aqui que percebemos as palavras da senhora ministra.