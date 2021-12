Com a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, a Polícia Judiciária (re)entrou na boca do mundo. Em especial, do mundo político. Andou por lá, às voltas, de boca em boca. Pois "é disso que o povo gosta", não é assim!?... É bonito, fica bem! A eles, políticos. Falar das coisas quando estão na berra! Falar bem quando convém falar bem.