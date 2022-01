A ASFIC/PJ subscreve inteiramente o teor da Nota à Imprensa de 5.1.2022 do Observatório da Segurança Interna sobre a agressão a agente da autoridade que circula em vídeo nas redes sociais. Concordamos com total apego e solidariedade com as preocupações manifestadas e com o apelo dirigido aos partidos políticos para dedicarem parte dos seus programas eleitorais à segurança e à justiça, apresentando propostas sérias que permitam aumentar a qualidade de vida e segurança dos agentes da autoridade.