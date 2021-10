A Proposta de Lei que aprova o OE para 2022, prevê no art. 24º o “reforço do combate à corrupção, fraude e criminalidade económico-financeira”, designadamente através do reforço dos meios humanos afetos ao Núcleo de Assessoria Técnica da PGR, Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da PJ.