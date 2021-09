A Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT) é o órgão de coordenação e partilha de informações no âmbito da ameaça e do combate ao terrorismo.Na dependência do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, integra as diversas forças e serviços de segurança nacionais, entre os quais PJ, PSP, GNR, SEF, SIED, SIS e Polícia Marítima.