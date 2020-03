Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depurar significa remoção de impurezas ou imperfeições de um corpo. Limpeza e purificação. Em sentido figurado, significa correção de faltas morais, apuramento de atitudes e de estilo. No fundo, uma espécie de expiação de nós próprios, do nosso ego, erros e falhas, desejando com isso tornar-nos melhores seres humanos.As dificuldades da vida têm precisamente esse efeito e vantagem, devendo ...