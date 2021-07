No programa do Governo vem referido que o combate à corrupção faz parte dos objetivos fundamentais e que tal é essencial para o reforço da qualidade da democracia e para a plena realização do Estado de Direito.Nessa premissa, o Governo aprovou em 03.09.2020 documento denominado Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, considerando como indispensável fortalecer e valorizar os mecanismos ...