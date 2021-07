Ordem pública

Espectro da nossa sociedade "perfeita", distorcidamente justiceira e moralista, veio apontar acerrimamente a língua e os dedos das mãos aos dois agentes da GNR que ocorreram em serviço aos desacatos numa esplanada em Reguengos de Monsaraz no passado dia 16, sancionando-os empertigadamente de falta de zelo e de cumprimento dos deveres funcionais.A suposta complacência, e incompreendida inação, desses dois agentes de autoridade perante as incessantes agressões físicas e danos materiais observados, foi implacavelmente admoestada por tão sábia e pretensiosa franja do nosso tecido social, confortavelmente assente em sofá e de copo ou caneta na mão, acusando os dois polícias de laxismo e negligência.