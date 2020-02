Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Terminaram esta semana o seu período experimental 118 novos Inspetores da Policia Judiciária, culminando assim um processo demorado que teve início em março de 2014. Seis anos… Com estes 118 novos elementos a PJ recebe uma pequeníssima lufada de ar fresco, não colmatando no entanto as necessidades de meios humanos que há muito denunciamos.Mas agora importa dar as boas vindas aos que chegam e dizer-lhes que abraçaram uma carreira ...