As Cinzas da Amazónia

Nas últimas semanas, o Mundo tem assistido em choque aos incêndios descontrolados na floresta amazónica. Mas temos visto também a incapacidade dos líderes mundiais para se sentarem à mesa e tomarem medidas para conter esta crise. A tensa troca de palavras entre os Presidentes do Brasil e de França deixou a descoberto as clivagens que se vão acentuando entre países que deveriam ser parceiros próximos. Este episódio desperta-me três reflexões que gostaria de partilhar aqui.

Em primeiro lugar, precisamos de restaurar a cultura de diálogo internacional que sempre foi característica dos países democráticos. Não tenho memória de um tal nível de crispação política entre países que têm valores e interesses comuns. Os grandes casos de sucesso na política internacional, como a criação do Tribunal Penal Internacional ou a celebração dos acordos de Paris, foram atingidos através do diálogo e da concertação. As vias alternativas são o isolacionismo ou a força.

Em segundo lugar, temos de adoptar um modelo eficaz de gestão dos recursos comuns. A Amazónia é responsável pela produção de 20% do Oxigénio do Mundo. Significa que uma crise nesta zona pode destabilizar o planeta inteiro. Ao mesmo tempo, a Amazónia atravessa as fronteiras de nove países da América do Sul, gerando uma teia de problemas que vão bem para além dos incêndios, incluindo poluição aquática, contrabando de madeira e tráfico de droga. Solucionar estes problemas implicará um modelo de governança global que respeite as soberanias, mas reconheça as interdependências. Para tal não precisaremos de reinventar a pólvora – bastará vontade política para usar o quadro institucional já existente.

Em terceiro lugar, é importante não instrumentalizar os incêndios para fins políticos. Temos que ter a coragem de admitir que o problema da desflorestação da Amazónia tem estado à vista de todos há já várias décadas. Isso mostra que os incêndios não são apenas responsabilidade de uma ideologia em particular – são uma responsabilidade de todos. Por tudo isto, vemos que se trata de mais um episódio em que precisamos virar a página na política internacional. Não podemos deixar que as cinzas da Amazónia fomentem ainda mais comportamentos inflamáveis.Tive esta semana o privilégio de participar em duas iniciativas de formação de jovens.Na quarta-feira estive na Universidade Verão do PSD em Castelo de Vide, sob a batuta de Carlos Coelho que fez da formação partidária o seu ADN. Na sessão que partilhei com a investigadora Susana Sargento, defendi o papel da ciência na definição de políticas públicas.Na quinta-feira estive no SummerCEmp em Monsaraz, a universidade de verão organizada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, com oradores políticos, académicos e de imprensa. Num estilo descontraído, debati a UE com 40 jovens promissores.Embora muito diferentes, ambos eventos partilham o mesmo propósito: pôr a juventude portuguesa a debater temas europeus. Ir ao encontro dos jovens e não esperar que os jovens venham ter connosco.Depois da forte abstenção das europeias, vi uma juventude comprometida em mudar as coisas, que acha que se fala da Europa pouco e mal. A generalidade dos políticos e das instituições não tem sabido articular uma mensagem que apele a esta audiência.Tal como disse Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E a juventude portuguesa está disposta a fazê-lo, tenha ela as "armas" necessárias.Foi com uma grande satisfação que saudei a escolha de Elisa Ferreira para comissária europeia. Acumula experiência europeia, competência técnica e sentido político, reconhecido da direita à esquerda. Ser a primeira mulher a assumir em Portugal tal responsabilidade torna ainda a escolha mais acertada.Matteo Salvini, conhecido como ‘Il capitano’, decidiu provocar a queda do seu governo por ambições políticas pessoais. Mergulha assim a Itália numa nova crise política e possíveis eleições antecipadas em Outubro. Navega à bolina contra os ventos europeus com um discurso cada vez mais populista.550 milhões de euros é o contributo adicional que a UE anunciou, à margem da reunião do G7, para lutar contra a Sida, a tuberculose e a malária. Este financiamento europeu insere-se no ‘Fundo mundial’ criado em 2002 e que conta com a participação de 60 países, para erradicar até 2030 as epidemias destas três infeções.Novos apoios financeiros para os agricultores vítimas da seca. Com verbas mais elevadas, pagamentos directos antecipados e regimes derrogatórios que melhoram a tesouraria dos agricultores e aumentam a disponibilidade de alimentos para os animais.