Discurso certo no sítio certo

Tenho assistido a muitas cerimónias do 10 de Junho e na maioria das vezes os discursos são algo previsíveis e até mesmo um pouco enfadonhos. Este ano foi diferente. Diria que foi um discurso marcado por uma grande coragem a três níveis.Primeiro, a coragem do Presidente da República ao convidar alguém que pensa fora da caixa e que fala para além das normas do politicamente correcto. Leio as crónicas do João Miguel Tavares desde sempre. Independentemente de concordar com o que dizem, sinto que exprimem o que muitos pensam mas não têm como transmiti-lo. Nessa mesma tarde, muitos amigos de Beja contactaram-me a dizer: "Ouviste o JMT? Ele disse o que nós pensamos". Eu estava em Bruxelas e ao ouvi-lo chamei os meus filhos para ouvirem e partilharem aquele momento comigo, porque de certa forma aquela história de alguém que vem da província é também parte da minha história e de tantos outros portugueses.Segundo, a coragem do João Miguel Tavares ao falar da corrupção instalada e de uma justiça que parece nunca dar resposta, descrevendo como ninguém o efeito deste fenómeno na sociedade civil, que vai deixando de acreditar na meritocracia. Esta descredibilização é para mim o pior que se pode fazer a uma sociedade. Foi especialmente corajoso porque muitas das instituições de que falou estavam presentes e são, de certa forma, as que não querem mudar e adaptar-se a um futuro mais inclusivo.Vivi na minha passagem pelo governo essa luta em que todos querem mudar o "quintal dos outros", mas ninguém quer fazer nada no seu "próprio quintal". Em que todos concordamos no que está mal, mas esperamos que sejam os outros a resolver.Terceiro, a coragem da mensagem política que nos foi transmitida e do programa de acção que dela deverá resultar. A ideia-chave dessa mensagem resume para mim um sentimento preponderante na nossa sociedade: "nós precisamos de sentir que contamos para alguma coisa (para além de pagar impostos)". Esta é a realidade de muitos que não só já não aguentam mais impostos, como não sentem a conexão entre os impostos que pagam e o valor que recebem dos serviços públicos como cidadãos.Precisamos de reequilibrar a balança dos impostos e serviços e de levar a sério a ameaça da corrupção e do favoritismo. Acredito que só aqueles que tiverem a coragem de enfrentar estes dois desafios nos poderão levar a acreditar.