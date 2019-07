Na semana passada tive o gosto de participar numa sessão da Academia Ubuntu. Esta academia foi criada por Rui Marques, conhecido de muitos portugueses quando, no ano de 1992, embarcou no Lusitânia Expresso rumo a Timor com 141 jovens de 23 países para lutar pela auto determinação do povo timorense.A sua coragem marcou toda uma geração de portugueses. Desde então Rui Marques tem dedicado a sua vida à luta contra as injustiças sociais, tendo sempre como força motriz os jovens.E foi neste quadro que criou a Academia Ubuntu inspirada nas palavras de Nelson Mandela e na filosofia Ubuntu, que muito simplesmente significa: "Eu sou, porque tu és". Esta frase e esta filosofia são especialmente importantes no momento em que vivemos. Por um lado, as novas tecnologias fecham-nos sobre nós próprios, e por outro lado os políticos populistas reforçam a ideia de que nos devemos fechar aos outros.Há um ano atrás o antigo presidente Obama dizia: "Há uma palavra na África do Sul - Ubuntu - que descreve Mandela na sua essência: o reconhecimento de que todos estamos interligados entre nós, mesmo que tal seja invisível aos nossos olhos; que a humanidade é indivisível; que só alcançamos a nossa própria identidade partilhando-a com os outros, ajudando os que nos rodeiam."No fundo, sem os outros não somos nada. Precisamos dos outros para ser aquilo que somos. Esta é a ideia desta academia que hoje está em vários países e que foi criada em Portugal. Durante a sessão muitas pessoas perguntavam se era mesmo uma ideia portuguesa. É de facto uma criação portuguesa para o mundo que prepara os jovens para o futuro. Esta filosofia desenvolve a autoestima, o autoconhecimento e a resiliência, porque quando estamos abertos aos outros aprendemos a conhecermo-nos melhor.Disse na conferência que esta filosofia deveria ser parte do nosso sistema de ensino, porque só através desta aceitação do outro poderemos combater o populismo, o extremismo e os efeitos negativos vindos das novas tecnologias. Não tenho dúvidas que precisamos de mais Ubuntu nas nossas escolas.Escrevo estas linhas desde os Açores, onde fiz mais um Roteiro da Ciência. Lancei estes roteiros em 2014 para conhecer o que de melhor se faz na ciência e inovação em Portugal mas também para divulgar as oportunidades de fundos europeus para apoiar este ecossistema. Para mim, esta visita aos Açores teve ainda um sabor especial por ser a última edição do Roteiro.Foram ao todo sete edições, de norte a sul do país, incluindo as Regiões Autónomas. Durante três dias, percorri as ilhas de São Miguel e Faial para contactos com a Universidade dos Açores, laboratórios, centros de investigação, parques tecnológicos, start-ups e PME. No regresso levo comigo exemplos de excelência, tanto em termos científicos como de inovação. Os Açores apresentam características únicas, como a sua localização geográfica, que são um critério de diferenciação positiva em áreas científicas como as energias renováveis, o mar, a vulcanologia e o espaço.Acabar esta série de Roteiros nos Açores é simbólico; é estar onde a Europa começa. Os Açores representam a diversidade do continente europeu e são exemplo do contributo de Portugal para uma Europa aberta ao Atlântico. A Europa tem nos Açores um laboratório vivo onde se faz ciência a céu aberto.Depois de ter ganho as presidenciais em abril, o come diante que foi presidente a fin gir antes de sê-lo a sério ganhou agora as eleições legislativas na Ucrânia. Volodimir Zelenskii tem agora melhores condições para en frentar sérios desafios: a ocupação russa, a corrupção e a recuperação económica.Estão ao rubro as tensões no Estreito de Ormuz, por onde transita 1/3 do petróleo mundial. Desde a saída dos EUA do acordo de não proliferação nuclear que o Irão tem vindo a testar a paciência dos aliados, agravando o risco de sanções comerciais. Qualquer evento pode incendiar o Médio Oriente.lugar para Portugal no ranking dos países euro peus com maior desigualdade de rendi mentos entre os mais ricos e mais pobres, de acordo com o Eurostat. Pior, só mesmo a Bulgária, Roménia, Letónia, Espanha e Grécia. No topo da lista dos mais equilibrados surgem a Rep. Checa, Eslovénia, Finlândia, Eslováquia e Bélgica.o satélite Copernicus para produzir mapas e fotos pormenorizadas para auxiliar Portugal no combate aos incêndios florestais. A UE já manifestou total disponibilidade para activar o mecanismo RescEU e o envio de meios aéreos logo que Portugal o solicitar.