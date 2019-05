Este domingo será um dia especial para a minha filha mais velha e para tantos outros jovens portugueses que terão oportunidade de votar pela primeira vez.A geração a que pertencem é muito ativa em diversos movimentos e plataformas da sociedade civil, mas apresenta taxas de abstenção surpreendentemente elevadas. Por isso, pensei em falar-lhes sobre as razões pelas quais é essencial votar nestas eleições.1 – Construir o futuro:Desde as primeiras eleições europeias em 1979, os partidos políticos apresentam aos cidadãos europeus caminhos alternativos para a UE. Por vezes, esses caminhos são mesmo radicalmente diferentes, como uma Europa mais ou menos federalizada, com ou sem moeda única. Votar é a melhor maneira de expressarmos qual a Europa com que nos identificamos, participando na construção do nosso futuro coletivo.2 – Um voto com impacto:Nestas eleições, escolhemos os deputados ao Parlamento Europeu. O Parlamento é uma das instituições europeias com maior influência, uma vez que decide em pé de igualdade com o Conselho de Ministros da UE na maioria das matérias. Os representantes que escolhermos terão grande impacto nas futuras decisões da UE. Por isso, é essencial que sejam aqueles que melhor representam os nossos valores e preferências.3 – Afirmar o lugar de Portugal na UE:Por vezes sentimos que algumas das decisões que mais influenciam o nosso País são tomadas numa Bruxelas distante dos cidadãos. Estas eleições europeias são precisamente uma oportunidade para tomarmos parte nessas decisões, fazendo ouvir a voz de Portugal nas instituições Europeias.4 – Não dar voz aos extremistas:Os partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda têm crescido substancialmente nos últimos anos, tanto nos Estados-Membros como nas instituições europeias. A abstenção dos eleitores moderados beneficia estes partidos que não escondem o seu desejo de destruir o projeto europeu por dentro. No fundo, se eu não votar, deixarei que os radicais decidam o futuro da Europa por mim.5 – Celebrar e proteger a Democracia:Cada ato eleitoral é também uma ocasião de celebração e compromisso para com a democracia. Os nossos pais e avós não tiveram oportunidade de votar durante boa parte das suas vidas. Ao votar, mostramos que a democracia é um bem que valorizamos e que exigimos para o nosso futuro. Uma democracia sem participação será uma democracia enfraquecida e vulnerável. Tal aplica-se especialmente ao projeto Europeu.Espero que todos aqueles que, como a minha filha, poderão votar pela primeira vez o façam com convicção.Na passada quarta-feira o jornal ‘Público’ publicava no Twitter uma notícia sobre um encontro do eurodeputado João Ferreira com um grupo de cientistas e investigadores. Gostaria apenas de mencionar dois pontos que são reportados pelo jornalista e que merecem o meu esclarecimento:1- É Portugal um contribuinte líquido para o Programa Europeu de Ciência? Não. Portugal foi um contribuinte líquido no passado mas deixou de o ser a partir de 2012. No anterior programa europeu de ciência (2007-2013) recebemos mais de 500 milhões de euros e contribuímos com um valor similar, de acordo com os nossos dados e com os do Governo Português. No programa actual (Horizonte 2020) Portugal já recebeu cerca de 750 milhões de euros e estimamos que até 2020 venha a receber 1000 milhões de euros.2- Recebi alguma questão do eurodeputado João Ferreira a que não tenha respondido? Não. A última pergunta que recebi do eurodeputado data de Agosto de 2018 e foi respondida a tempo e horas. Finalmente é importante que os cientistas saibam que o PCP foi o único partido português que votou contra o futuro programa de ciência e inovação, alinhando-se com os populistas e extremistas do parlamento.Apesar das filas de espera e falta de organização, é positivo constatar que quase 20 000 cidadãos beneficiaram do voto antecipado: 76% votaram e os restantes podem votar domingo. Espero que seja um augúrio positivo da participação final já que a abstenção tem sido o vencedor das eleições europeias.A demissão de Strache, vice-chanceler austríaco e líder da extrema-direita, demonstra interferências russas para minar a UE por dentro, através do financiamento de vários partidos radicais europeus. A questão russa tem impedido uma convergência total das extremas-direitas na UE já que estes movimentos a Leste são anti-russos. Até quando?milhões de estudantes europeus beneficiaram do programa Erasmus. Dois estudos independentes provam que estes são mais bem-sucedidos na vida pessoal e profissional e melhor prepara-dos para a era digital. Ajuda as universidades a tornarem-se mais inovadoras e responderem melhor às necessidades do mercado de trabalho.milhões de estudantes europeus beneficiaram do programa Erasmus. Dois estudos independentes provam que estes são mais bem-sucedidos na vida pessoal e profissional e melhor preparados para a era digital. 